دراسة: سيارات ”لادا” و”كيا” و”هيونداي” الأكثر شعبية في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 10:29 صباحاً - أظهرت بيانات إحصائية أن سيارات "لادا" و"كيا" و"هيونداي" كانت الأكثر شعبية عام 2024 لدى الروس، حيث استحوذت على نحو ثلث سوق السيارات في البلاد.

وحسب دراسة أجرتها خدمة "سبيرافتو" لسوق السيارات: "تحتل الحصة الأكبر في المبيعات سيارات "لادا" بواقع 15%، تليها "كيا" (9%) و"هيونداي" (7%) و"فولكسفاغن" و"تويوتا" 6% لكل منهما".

وبين السيارات المستعملة احتلت المرتبان الأولى والثانية سيارات "لادا غرانتا" بسعر متوسط بلغ 969 ألف روبل، و"لادا فيستا" بـ1.2 مليون روبل.

وجاءت "كيا ريو" الكورية بمتوسط سعر 1.1 مليون روبل في المرتبة الثالثة تليها سيارة "هيونداي سولاريس" بمتوسط 995 ألف روبل و"فورد فوكس" بـ780 ألف روبل.

وأشارت الدراسة إلى أن السيارات الأكثر شعبية في روسيا تبقى "لادا"، وأن سيارات "هيونداي" و"كيا" احتلت المرتبتين الثانية والثالثة عام 2023.

ولفتت إلى أن السيارات التي احتلت المراتب الأولى في روسيا عام 2024 كانت "لادا غرانتا" بمتوسط سعر مليون روبل، و"لادا فيستا" بمتوسط 1.6 مليون روبل و"لادا نيفا" بـ1.2 مليون روبل.

أما المرتبتان الرابعة والخامسة فكانتا من نصيب سيارات "هافال جوليون" الصينية بمتوسط سعر 2.3 مليون روبل، و"جيلي مونجارو" بـ3.6 مليون روبل.