POCO تستعد لإطلاق هاتف POCO F7 Ultra للأسواق العالمية قريباً

انت الأن تتابع خبرPOCO تستعد لإطلاق هاتف POCO F7 Ultra للأسواق العالمية قريباً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخطط POCO لإطلاق أول إصدار Ultra في هواتفها الذكية قريباً، ولقد رصد POCO F7 Ultra بالفعل في منصة FCC إستعداداً لإطلاق الهاتف للأسواق العالمية.

رصد موقع 91mobiles في إندونسيا هاتف POCO F7 Ultra في قاعدة بيانات FCC، مع تفاصيل حول تصميم ومواصفات الهاتف إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

وتوضح التفاصيل التي جاءت حول هذا الإصدار على أنه إصدار من الفئة المميزة من الهواتف الذكية المرتقبة، حيث ظهر الهاتف في التسريبات بنموذج رقم “24122RKC7G”، وثلاثة من التكوينات تنقسم بين ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تحزين 256 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 16 جيجا رام مع سعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة HyperOS 2 من شاومي والتي ترتكز على نظام تشغيل Android 15، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G، و4G LTE، وتقنية البلوتوث BR/EDR/LE، وNFC، وأيضاً Wi-Fi 7.

ولقد ظهر الهاتف في السابق في قاعدة بيانات IMEI بنموذج رقم “24122RKC7G” كما أشارت التسريبات إلى أنه يأتي بنفس مواصفات هاتف Redmi K80 Pro لكن بعلامة POCO F7 Ultra التجارية.

يذكر أن هاتف POCO F7 Ultra انطلق في السوق الصيني بشاشة TCL M9 OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض 2K، أو بدقة 3200 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Elite، وشريحة الألعاب D1، كما يدعم الهاتف معايير LPDDR5X في الذاكرة العشوائية، ومعايير UFS 4.0 في سعة التخزين، أيضاً يضم محرك Rage Engine 4.0.

كما يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 2.5 مرة، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، مع شريحة Surge G3 لتعزيز آداء الشحن السريع.