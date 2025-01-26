الأرصاد يحذر سكان مكة المكرمة من أمطار اليوم الأحد ويرفع درجة الإنذار المبكر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأرصاد يحذر سكان مكة المكرمة من أمطار اليوم الأحد، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق مكة المكرمة اليوم الأحد 26 يناير، موضحًا أن الأمطار سوف تكون متوسطة إلى غزيرة، ومصحوبة بصواعق رعدية وتساقط البرد، وجريان السيول، بالإضافة إلى رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية.

الأرصاد يحذر سكان مكة المكرمة من أمطار اليوم الأحد

وجه المركز الوطني للأرصاد، عبر الإنذار المبكر، إنذار باللون البرتقالي لعدد من مناطق مكة المكرمة، حذر فيه السكان من أمطار اليوم الأحد، مشيرًا إلى أنها من المتوقع أن تكون مصحوبة بالعديد من التأثيرات التي تستوجب أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

وأضاف مركز الأرصاد أن مناطق مكة المكرمة التي من المتوقع أن تشهد اليوم أمطار متوسطة، هي كالآتي ( الخرمة، الموية، تربة، رنية، الطائف، أضم، بني يزيد، جذم، ميسان، يلملم، السيل الكبير، الكامل، الجموم، خليص).

التأثيرات المصاحبة لأمطار اليوم الأحد في مكة المكرمة

أوضح مركز الأرصاد، أن التوقعات تشير بأن الحالة المطرية التي كن المتوقع أن تشهدها عدد من مناطق مكة المكرمة، سوف تكون مصحوبة بالعديد من التأثيرات التي تستدعي أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وأضاف أن التأثيرات المصاحبة المتوقعة لأمطار اليوم الأحد، هي رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، بالإضافة إلى الصواعق الرعدية.

حالة الطقس المتوقعة في السعودية اليوم الأحد

قال المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية والشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والجوف.

وأضاف الأرصاد أن الخرائط الجوية تشيراً أيضًا إلى إمكانية تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق المتأثرة بالحالة المطرية اليوم الأحد 26 يناير.

طقس البحر الأحمر اليوم الأحد

أوضح مركز الأرصاد، أن الرياح السطحية في البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/الساعة، على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/الساعة، على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/الساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر، فتوقع الأرصاد أن يكون من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

وأضاف أن حالة البحر سوف يكون متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

طقس الخليج العربي اليوم الأحد

توقع مركز الأرصاد، أن يكون طقس الخليج العربي اليوم الأحد، على النحو التالي:

– الرياح السطحية : شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/الساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

– ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

– حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أمطار اليوم الأحد

تحذيرات وتنبيهات للمواطنين والمقيمين

وجه المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من التحذيرات والتنبيهات للمواطنين والمقيمين، وهي كالآتي:

– الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار.

– توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد هطول أمطار أو تكون الضباب.

– الابتعاد عن الأماكن المفتوحة أثناء الصواعق الرعدية.

– الابتعاد عن تجمعات المياه.

– دعاء الصيادين والملاحين إلى توخي الحذر أثناء الإبحار في البحر الأحمر أو الخليج العربي، توخي الحذر الشديد عند مضيق باب المندب.