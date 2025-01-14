انت الأن تتابع خبر وظائف شاغرة: مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن فتح باب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها لحملة جميع الشهادات،وذلك للعمل في عدة مدن بالمملكة،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

هناك عدد من الوظائف الشاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي وهي كالتالي:-

- أخصائي تقنية قلب واوعية دموية.

- منسق صيانة أول.

- مساعد فني تخطيط.

- كبير محللي مستودع البيانات.

- مساعد كهربائي.

- محلل أول لأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- أخصائي فني.

- اختصاصي ثاني إدارة العقود.

- عالم أبحاث رئيسي.

- مدير إدارة خدمات الطعام.

- أخصائي مختبر.

- مساعد رئيس تمريض.

- ممرض أول.

- عالم أبحاث.

- أخصائي رأس المال البشري.

- مدير تشغيل المغسلة.

- أخصائي مختبر.

- صيدلي أول.

- صيدلي ثاني.

- مدير مشروع إدارة تسليم مشاريع المؤسسة.

- أخصائي العلاج بالأشعة.

- أخصائي الحوكمة والإبلاغ إدارة مكتب مشاريع المؤسسة.

- مدير مشروع إدارة تسليم مشاريع المؤسسة.

- محلل أول الحوكمة والإبلاغ ادارة مكتب مشاريع المؤسسة.

- مستشار قانوني أول.

- مستشار قانوني ثاني.

- كبير اختصاصيين سريري.

- أخصائي العلاج بالأشعة.

- معاون إدارة مواد.

- اختصاصي عمليات وصيانة.

- منسق إداري أول.

- فني أجهزة ثاني.

- مساعد رئيس تمريض.

- مساعد كهربائي.

- اختصاصي المعلومات الصحية.

- كبير محللي مستودع البيانات.

- مساعد فني تخطيط.

- اختصاصي ثاني إدارة العقود.

- مشرف الأشعة فوق الصوتية.

- أخصائي فني.

- معاون إدارة مواد.

- موظف استقبال.

- مساعد تشريفات.

- مشرف الأشعة فوق الصوتية.

- فني مختبر.

- اختصاصي أول التصوير بالرنين المغناطيسي.

- منسق سريري زراعة الأعضاء.

- منسق تعليم شئون التمريض.

- كبير السكرتاريين.

- أخصائي رأس المال البشري.

- عالم أبحاث رئيسي.

- كبير أخصائي رأس المال البشري.

- عالم أبحاث.

- فني أجهزة ثاني.

- اختصاصي المعلومات الصحية.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي