انت الأن تتابع خبر مشجع سعودي يفاجئ الجميع باحتفال غير تقليدي من داخل الفندق ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول مستخدمو منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بشكل واسع فيديو يظهر مشجع سعودي يعبر عن فرحته الكبيرة بعد فوز منتخب بلاده على العراق في بطولة كأس ".

ظهر المشجع في الفيديو وهو يحتفل بحماس شديد من نافذة فندقه، حيث كان يوجه تحياته إلى الجماهير التي كانت تحتفل في الشوارع بعد وصول رابطة المشجعين إلى الفندق.

وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزا مستحقا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت على استاد جابر الأحمد الدولي.

بهذا الفوز، ضمن المنتخب السعودي تأهله إلى الدور نصف النهائي للبطولة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متأخراً عن البحرين التي تصدرت المجموعة.

مع هذا الفوز المهم، يواصل المنتخب السعودي تعزيز آماله في تحقيق المزيد من الانتصارات في بطولة "خليجي 26"، مما يرفع معنويات الجماهير ويزيد من حماستهم في دعم الأخضر. يتطلع الجميع إلى مواجهة التحديات القادمة في نصف النهائي، وسط أجواء حماسية وتشجيع كبير من الجماهير التي تواصل الاحتفال بهذه الانتصارات العريقة.