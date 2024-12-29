انت الأن تتابع خبر خليجي 26.. علي البليهي يتصدر المشهد بلقطة مميزة مع مشجعة تشعل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد منصة "إكس" لقطة مؤثرة لعلي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، مع إحدى المشجعات عقب مباراة "الأخضر" أمام المنتخب العراقي،

تفاصيل اللقطة المميزة

بعد انتهاء المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، توجه البليهي إلى مدرجات استاد جابر الأحمد الدولي، حيث قدم قميصه لإحدى المشجعات التي لم تتمالك نفسها من الفرح، معبرة عن سعادتها البالغة بهذا التصرف.

فوز وتأهل

قاد البليهي ورفاقه منتخب السعودية للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد تحقيق الفوز على العراق في الجولة الثالثة من دور المجموعات. بهذا الإنجاز، ضرب المنتخب السعودي موعدًا مثيرًا مع نظيره العماني في الدور نصف النهائي.

دور علي البليهي