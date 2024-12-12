نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي عهد البحرين يهنئ القيادة بفوز المملكة بتنظيم واستضافة كأس العالم 2034 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بلاده بالمملكة العربية السعودية، والتي تحظى بكل رعاية واهتمام من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله -.

وهنأ سموه، خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة كأس العالم 2034، وعده إنجازًا يؤكد استمرار النجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية.

وأعرب سموه عن ثقته بأن كأس العالم 2034 سيكون حدثًا مميزًا، في ظل التميز الذي تحققه المملكة في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وما تمتلكه من رؤية طموحة وإمكانات هائلة قادرة على تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم.

ونوه سمو ولي عهد مملكة البحرين بالدور البارز الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دفع عجلة التطور في المجال الرياضي على المستوى الدولي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُبرز الجهود المخلصة التي تُبذل لتعزيز مكانة المنطقة في المشهد الرياضي العالمي، راجيًا للمملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح في استعداداتها لتنظيم هذا الحدث الرياضي الضخم، بما يرسخ مكانتها الريادية على الساحة الدولية