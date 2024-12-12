أخبار اليمن : 27 شهيداً في مجزرة جديدة بالنصيرات

27 شهيداً في مجزرة جديدة بالنصيراتاستشهد 27 فلسطينياً وأصيب العشرات، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي على منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات على مبنى ومنازل في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 27 فلسطينياً وإصابة عشرات آخرين، أغلبيتهم أطفال ونساء.

وقال مستشفى العودة في النصيرات، إن جثامين 21 شهيداً بينهم عدد من الأطفال، وأكثر من 40 مصابا، وصلت إلى المستشفى، جراء قصف الاحتلال على المخيم.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الخميس، أسفرت عن استشهاد 70 فلسطينياً منهم 57 وسط القطاع وجنوبه.

يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 44 ألفا و835 شهيدا، و106 آلاف و356 جريحا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين في المنازل ومراكز الإيواء ومخيمات اللجوء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.