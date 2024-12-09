نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج جدة التاريخية والصندوق الثقافي يوقّعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الثقافية والفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقّع برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة والصندوق الثقافي مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون المشترك في دعم الحِراك الثقافي والاجتماعي والفني في منطقة جدة التاريخية، وجذب جمهورٍ أكبر من المبدعين والفنانين إليها، وذلك بهدف تعزيز مكانة المنطقة كونها وجهة تراثية ومركزًا حيًا ينبض بالثقافة والفنون، وتعظيم أثر المنطقة الاقتصادي والاجتماعي.

وتأتي هذه المذكرة في ضوء جهود الطرفين في تمكين القطاع الثقافي، وتحفيز الأعمال والمشاريع الثقافية، وإثراء تجربة زوار جدة التاريخية من مختلف أنحاء العالم.

ومثّل الطرفين في توقيع المذكرة المشرف العام على برنامج جدة التاريخية عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى، والرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي ماجد بن عبدالمحسن الحقيل.

وتضمنت أوجه التعاون في المذكرة دعم وجود الصندوق الثقافي في منطقة جدة التاريخية؛ لتعريف زوار المنطقة بخدماته وتقديم الاستشارات لهم، بالإضافة إلى دعم المشاريع الثقافية والفنية، وخلق مبادراتٍ مشتركة تُسهم في تحقيق مستهدفات عام الحرف اليدوية 2025؛ وذلك دعمًا للفنانين والمبدعين في جدة التاريخية، وتحفيز إنتاجاتهم الإبداعية ومشاريعهم الثقافية، مما يُسهم في تحقيق أهداف الصندوق الساعية إلى استدامة نمو القطاع الثقافي وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البرنامج لإعادة إحياء منطقة جدة التاريخية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، إضافةً إلى تفعيل المنطقة اقتصاديًا، وتحقيق التنمية المستدامة فيها وتنمية مجالها المعيشي عبر مشاريع ومواقع جاذبة للعيش والعمل؛ لتكون مقصدًا رئيسًا للملاك والمستثمرين والمطورين وروّاد الأعمال، وتحويلها إلى وجهة تراثية وثقافية عالمية عبر الاستثمار بتراثها وثقافتها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021 صندوقًا تنمويًا يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار فيها وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة وأهداف رؤية المملكة