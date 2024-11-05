"حساب المواطن نوفمبر 2024.. مواعيد الإيداع وتحديثات الدعم الإضافي"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد برنامج العناية بالمستفيدين تفاصيل إيقاف الزيادة الملكية في حساب المواطن لدفعة نوفمبر 2024، تزامنًا مع قرب موعد الإيداع. يحرص المستفيدون على معرفة قيمة الدعم المحددة بدقة لتلبية احتياجات أسرهم وتنظيم أولوياتهم. يُذكر أن برنامج حساب المواطن يُقدم دخلًا شهريًا للأسر المستحقة في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة المواطنين في مواجهة التحديات المعيشية وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.

إيقاف الزيادة الملكية في دفعة نوفمبر 2024

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج العناية بالمستفيدين، بأن الزيادة الملكية أو الدعم الإضافي سيتم إيقافه مع انتهاء صرف دفعة ديسمبر 2024 وستتضمن دفعة نوفمبر الحالية الزيادة الملكية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الإضافي جاء بأوامر ملكية نهاية عام 2023 وتم تمديده حتى نهاية عام 2024، ليشمل دفعة ديسمبر المقرر صرفها في 10 ديسمبر 2024 (الدفعة رقم 85). وأشارت إلى احتمال صدور أوامر ملكية جديدة لتمديد الدعم، إلا أنه لم تُعلن أي قرارات رسمية حتى الآن.

قيمة راتب حساب المواطن بعد التمديد

تضمن قرار تمديد الدعم زيادة نسبتها 20% على رواتب رب الأسرة والمعالين، على النحو التالي:

رب الأسرة: يحصل على دعم شهري بقيمة 720 ريال سعودي بعد الزيادة، بدلًا من 360 ريال سعودي.

المعال الأكبر (فوق 18 عامًا): يتلقى 360 ريال سعودي شهريًا، بدلًا من 218 ريال سعودي.

المعال الأصغر (أقل من 18 عامًا): يحصل على 218 ريال سعودي شهريًا، بدلًا من 206 ريال سعودي.



صدور نتائج الأهلية للدورة 84

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية لشهر نوفمبر 2024 (الدورة 84). يمكن للمستفيدين الاطلاع على حالة أهليتهم عبر تطبيق البرنامج أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

من المقرر صرف الدعم للدفعة 84 يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، حيث تُودع المبالغ في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر، أو قبله أو بعده إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع.

في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل"، يجب على المستفيد تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال حسابه، بعد تحديث البيانات وفقًا للسبب المعلن، وذلك خلال 90 يومًا من صدور نتيجة الأهلية.

