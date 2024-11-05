انت الأن تتابع خبر هاتف Xiaomi 14T: منافس قوي للآيفون وسامسونج في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi 14T، الذي يجمع بين الأناقة والأداء الفائق. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مما يوفر تجربة بصرية رائعة. كما يأتي مع معالج MediaTek Dimensity 8300 Ultra، الذي يوفر أداء ممتازا ويحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

تتضمن ميزات الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، مما يجعل عملية الشحن سهلة وسريعة. في مجال التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بالتعاون مع لايكا، تضم عدسات بدقة 50 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل. كما توفر السماعات الخارجية تجربة صوت استريو مميزة.

مواصفات الهاتف

معالج MediaTek Dimensity 8300 Ultra بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر.

خيارات تخزين متنوعة: 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، أو 512 جيجا بايت مع 12 أو 16 جيجا رام.

مقاومة للماء والغبار بشهادة IP68.

نظام تشغيل أندرويد 14.

مميزات Xiaomi 14T

أداء قوي بفضل المعالج المتطور.

شاشة رائعة بمعدل تحديث عالي وسطوع ممتاز.

تجربة تصوير ممتازة مع دعم المثبت البصري OIS.

عيوب الهاتف

عدم دعم كارت ميموري.

غياب منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

لا توجد طبقة حماية مذكورة للشاشة.

تختلف حزمة الشحن بين النسخ العربية والأوروبية.

أسعار الهاتف