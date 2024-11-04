خطوات التسجيل في برنامج "ساند" لدعم العاطلين عن العمل في السعودية 1446

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أحمد جودة - القاهرة - يُعد برنامج "ساند" من أبرز برامج الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، مع تمكينهم من دخول دورات تدريبية تساعدهم في البحث عن فرص عمل جديدة. يتوجه هذا البرنامج خصيصًا للأفراد الذين يعيلون أسرهم ويحتاجون لدعم خلال فترة البطالة. وفيما يلي نستعرض شروط التسجيل وخطوات التقديم في برنامج ساند لدعم العاطلين عن العمل.

شروط الاستفادة من برنامج ساند

حددت منصة "ساند" بعض الشروط لضمان حصول المستحقين فقط على الدعم، وتشمل الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون فقد الوظيفة لسبب خارج عن إرادته، وليس بسبب وصوله إلى سن التقاعد.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا عند تقديم الطلب.

التسجيل في وزارة العمل، وإثبات الجدية في البحث عن عمل.

حضور الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة العمل.

تقديم الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل عن العمل.

تقديم كافة البيانات الحديثة المطلوبة للوزارة.

خطوات التسجيل في برنامج ساند لدعم العاطلين

للتسجيل في برنامج "ساند" لدعم العاطلين عن العمل، يمكن اتباع الخطوات التالية: