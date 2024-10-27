شكرا لاهتمامك لمعرفة “نفاذ” رابط الضمان الاجتماعي المطور تويتر استعلام نتائج أهلية الدفعة 35 لشهر نوفمبر 2024 www.hrsd.gov.sa والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تزامنًا مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر يتساءل جميع المستفيدين من راتب الضمان بالممكلة حول رابط الضمان الاجتماعي المطور تويتر، وذلك للاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور الدورة 35، وذلك بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن موعد صدور نتائج أهلية الضمان المطور لشهر نوفمبر، ويأتي برنامج الضمان الاجتماعي في السعودية في إطار سعي الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد لتحسين دخلهم، ومن خلال المقال التالي سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالضمان المطور لشهر نوفمبر.

رابط الضمان الاجتماعي المطور تويتر

من المقرر ان يتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور اليوم الأحد الموافق 27 من شهر أكتوبر الجارين وذلك وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكنك الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور الدفعة 35 لشهر نوفمبر 2024 من خلال الدخول الى الضمان الاجتماعي المطور وإتباع الخطوات البسيطة التالية..

في البداية: عليك الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم قم بالضغط على البوابة الإلكترونية التابعة للضمان الاجتماعي.

في حالة امتلاكك لحساب على الموقع، عليك تسجيل دخولك وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور .

اما في حالة عدم امتلاكك حسابًا، يمكنك إنشاء حساب جديد.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول، سوف تظهر امامك قائمة بالخدمات المتاحة على الموقع، اضغط منها على اختيار “الاستعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي”.

بعد ذلك اضغط على الدورة الخاصة بشهر نوفمبر، وهي “الدورة 35”.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في اماكنها المخصصة.

عليك التأكد من صحة البيانات المُدخلة.

في النهاية: اضغط علي زر إرسال الطلب، لكي تظهر امامك نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور الخاصة بالدفعة 35.

موعد صرف الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية في السعودية عن تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 35، ليكون يوم الخميس 31 أكتوبر والموافق 28 ربيع الثاني 1446، وذلك بدلا من الجمعة 1 نوفمبر وتستمر عملية الصرف حتى اليوم العاشر من الشهر، نظرًا لأن يوم الجمعة هو عطلة أسبوعية في البلاد.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور