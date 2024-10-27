شكرا لاهتمامك لمعرفة “بدأ الصرف” رابط الاستعلام عن الدعم السكني 1446هـ عبر sakani.sa وأهمر شروط الأستحقاق للدعم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ازدادت الكثير من التساؤلات علي محرك البحث جوجل من المواطنين في السعودية عن رابط الاستعلام عن الدعم السكني 1446هـ، حيث يعتبر الدعم السكني من أهم برامج الدعم التي قامت بها احكومة السودية بتوفيره للأسر المحتاجة ومحدودة الدخل والشباب لكي يتمكنوا من العي حياة كريمة، وتلبية جميع احتياجاتهم، فقد قمات الحكومة السعودية بوضع بعضا من الشروط الواجب توفرها للحصول علي الدعم السكني ،وايضا وفرت الحكومة السعودية رابط استعلام الكتروني للمواطنين ، فسوف نعرض لكم رابط الاستعلام الالكتروني عن الدعم السكني وأهم الشروط التي يجب توافرها في الشخص المقدم علي الدعم.

رابط الاستعلام عن الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بتوفير رابط الاستعلام عن الدعم السكني التي يمكن من خلاله الاستعلام عن قيمة الدعم بكل سهولة، خصوصا ان اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024 هو موعد الصرف للدعم، فقد جاءت الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن الدعم السكني علي النحو التالي:

يجب عليك اولا الولوج او الدخول إلى موقع برنامج سكنى.

ثم بعد ذلك قوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

تاليها خطوة النقر على زر “الخدمات”، ثم اختيار “الاستعلام عن الدعم السكنى”.

رابعا بعد ذلك قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

خامسا ثم يجب عليك التأكد من مراجعة البيانات المدخلة، ثم الضغط على زر “استعلام”.

وفي نهاية الأمر سوف تظهر لك تفاصيل الدعم المتعلق بالدفعات السابقة والحالية.

شروط الاستفادة من الدعم السكنى

وزارة الإسكان السعودية قامت بإتاحة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الاشخاص المقدمين للاستفاة بالدعم السكني، فتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

الشرط الأول يجب أن يكون المقدم ذو جنسية سعودية.

الشرط الثاني وايضا يجب أن يكون المقدم يقيم بشكل دائم في الممكلة العربية السعودية.

الشرط الثالث من الضروري أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

الشرط الرابع يجب التأكد من عدم استفادة المتقدم أو زوجته من أي دعم حكومي آخر في المملكة العربية السعودية.

الشرط الالخامس والاخير يجب ايضا التأكد من عدم امتلاك المتقدم لأي مسكن أو عقار خاص به.

موعد صرف الدعم السكني

من الجدير بالذكر ان موعد صرف الدعم السكني في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين يكون يوم 24 من كل شهر ميلادي جديد، وتزامنا ان اليوم الخميس يوافق 24 أكتوبر 2024، فقد قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفير الدعم في حساب المواطنين.