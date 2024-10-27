شكرا لاهتمامك لمعرفة هل حمل الدعم السكني اليوم؟.. موعد نزول الدعم السكني 1446 لشهر أكتوبر وخطوات الاستعلام برقم الهوية ومتطلبات الحصول على الدعم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تفصلنا أيام قليلة على موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر، حيث كمن المترقب ان يقوم المستفيدين بصرف المستحقات المالية الخاصة بشهر أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقًا للموعد الرسمي المُعلن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث يتم إيداع الدعم السكني بشكل دائم في يوم محدد من كل شهر ميلادي، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم موعد نزول الدعم السكني لشهر اكتوبر وخطوات الاستعلام عن الدعم.

موعد نزول الدعم السكني

من المتعارف علىه ان تقوم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بصرف الدعم السكني في اليوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، ولكن اذا صادف يوم صرف الدعم السكني مع اجازة رسمية في المملكة، فإنه يتم تغيير موعد الصرف سواء بتأخيره او بتأجيله، وبذلك فإن موعد نزول الدعم السكني 1446 لشهر اكتوبر سيكون يوم الخميس القادم الموافق 24 أكتوبر 2024 دون أي تغيير في موعد الصرف، حيث أنه يوم عمل طبيعي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ولم يتم تقديم موعد الصرف او تأخيرة مثلما يزعم البعض.

الاستعلام عن الدعم السكني في السعودية

يمكن الاستعلام عن الدعم السكني في السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية..

في البداية: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني .

. بعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على زر الخدمات ثم اضغط على الاستعلام عن الدعم السكني.

ومن ثم قم بإدخال جميع البيانات اللازمة، في الماكن المتاحة لذلك.

عليك مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها، ومن ثم اضغط على زر استعلام لعرض جميع الدفعات المتاحة والمستحقة.

في الخطوة الاخيرة: ستظهر صفحة بها تفاصيل الدعم المتعلق بالدفعات السابقة والحالية من الدعم السكني.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم السكني

تمثلت الشروط المطلوبة للحصول على الدعم السكني في النقاط التالية..