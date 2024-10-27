انت الأن تتابع خبر تحديثات حالة الطقس في السعودية: توقعات الأحد 27 أكتوبر 2024 من المركز الوطني للأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن استمرار هطول أمطار رعدية على عدة مناطق، مع تحذيرات من رياح نشطة قد تؤدي لظهور الغبار والأتربة في مناطق أخرى. في هذا المقال، نستعرض أبرز ما جاء في تقرير المركز حول حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024.

تحديثات حالة الطقس في السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة ستستمر، مما قد يتسبب في جريان السيول في بعض المناطق. من المتوقع أن تشهد مناطق مثل عسير وجازان والباحة أمطارًا رعدية، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. كما ستتأثر أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية بتلك الظروف الجوية.

نشاط السحب الرعدية

إلى جانب ذلك، لا تزال الفرصة متاحة لتكون سحب رعدية ممطرة في مناطق تبوك والجوف، وقد يمتد تأثيرها أيضًا إلى أجزاء من منطقة نجران. كما يُحتمل تشكل الضباب في بعض هذه المناطق، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.

درجات الحرارة المتوقعة

كشف المركز عن توقعات درجات الحرارة في عدد من مدن المملكة، والتي جاءت على النحو التالي: