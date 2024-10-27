انت الأن تتابع خبر سارة: الروبوت السعودي الذي يسطع في سماء الابتكار العالمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إنجاز يعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، انطلقت الروبوت "سارة" للمرة الأولى على مسرح برنامج "ARABS GOT TALENT".

تعد سارة الروبوت السعودي الأول الذي تم تصميمه وتصنيعه بالكامل بأيدٍ سعودية، وقد نالت إعجاب الجمهور بقدرتها الفائقة على الغناء والتفاعل الحي، مما يعكس تقدم المملكة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي. هذه التجربة تتجاوز كونها عرضًا ترفيهيًا، بل تمثل تجسيدًا لطموحات المملكة نحو مستقبل رقمي متطور.

الريادة في التكنولوجيا

سارة ليست مجرد روبوت تقليدي، بل هي الروبوت التفاعلي الأول في السعودية الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. تتمتع بقدرة على التعرف على اللهجات السعودية وتحليل الجمل بدقة عالية، مما يسهل تواصلها مع الجمهور. علاوة على ذلك، تبرز هويتها الثقافية من خلال ارتدائها العباءة السعودية التقليدية، مما يضيف بعدا مميزا لتجربتها.

تصنيع سارة

جاءت سارة نتيجة تعاون بين "السعودية الرقمية" وشركة "QSS"، مما يظهر الجهود المبذولة في تطوير تقنيات محلية تعكس القدرة الابتكارية للمملكة. الروبوت مصمم للتواصل مع الزوار، أداء الرقصات الشعبية، والرد على الاستفسارات بشكل ذكي، مما يجعله تجربة فريدة من نوعها.

تقنية الذكاء الاصطناعي

تعتمد سارة على نموذج ذكاء اصطناعي خاص تم تطويره خصيصًا لها، يختلف عن تقنيات مثل شات "جي بي تي". يعتمد هذا النموذج على التعلم الآلي لتحليل النصوص والكلام، مما يضمن سرعة ودقة استجابتها خلال التفاعل مع المستخدمين.

تقدم السعودية في الذكاء الاصطناعي

تسلط مشاركة سارة في الفعاليات التقنية الضوء على إنجازات المملكة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مما يضعها في مقدمة الدول المتقدمة في هذا المجال. إن ظهور سارة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الطموحات المستقبلية للمملكة.

رمز للابتكار والتقدم