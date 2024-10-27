انت الأن تتابع خبر النصر يدخل صراع التعاقد مع بوجبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل نادي النصر في صراع الحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا نجم نادي اليوفنتوس السابق وذلك خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وكان بوجبا قد حُكم عليه بالإيقاف لمدة ٤ سنوات قُلصت بعد ذلك إلى ١٨ شهراً بسبب قضية منشطات،وهو سوف يكون حراً بعد رحيله عن يوفنتوس،ويمكن للنجم الفرنسي خوض التدريبات مع فريقه الجديد بداية من شهر يناير القادم.

وذكرت بعض الأخبار أن هناك عدة أندية تستهدف ضم بوجبا منها لوس أنجلوس الأمريكي ومارسيليا الفرنسي،كما أن النصر السعودي أيضاً قد اقتحم سباق الحصول على خدمات النجم الفرنسي.

ويعد النصر ولوس أنجلوس هما الأكثر جدية في طلب التعاقد مع النجم الفرنسي.

ويضم نادي النصر بين صفوفه عدد من نجوم اللعبة العالميين وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.