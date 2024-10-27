انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة وصواعق رعدية بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد بعض مناطق المملكة العربية السعودية هذه الفترة عدد من الظواهر الجوية المتغيرة،حيث تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة إلى سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار،كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف وكذلك أجزاء من منطقة نجران،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-