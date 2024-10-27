انت الأن تتابع خبر أمطار غزيرة وصواعق رعدية بعض مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشهد بعض مناطق المملكة العربية السعودية هذه الفترة عدد من الظواهر الجوية المتغيرة،حيث تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة إلى سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار،كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف وكذلك أجزاء من منطقة نجران،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.
بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية
نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-
- مكة المكرمة: العظمى ٣٦ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٨٥.
- المدينة المنورة: العظمى ٣٣ والصغرى ٢١ ودرجة الرطوبة ٨٥.
- الرياض: العظمى ٢٨ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٧٥.
- جدة: العظمى ٣٥ ودرجة الرطوبة ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.
- الدمام: العظمى ٣٠ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.
- أبها: العظمى ٢٥ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٩٥.
- تبوك: العظمى ٢٧ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٦٥.
- بريدة: العظمى ٢٤ والصغرى ١٥ ودرجة الرطوبة ٩٥.
- حائل: العظمى ١٨ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ١٠٠.
- الباحة: العظمى ٢٣ والصغرى ١٤ ودرجة الرطوبة ٩٥.
- عرعر: العظمى ٢٣ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٨٥.
- سكاكا: العظمى ٢٤ والصغرى ١٢ ودرجة الرطوبة ٩٠.
- جازان: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٥.
- نجران: العظمى ٢٨ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٧٥.
- وإلي هنا نكون قد عرضنا لكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤.