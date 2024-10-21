أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج طلبة كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني

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أحمد جودة - القاهرة - رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، حفل تخرج طلاب كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني 2024م، البالغ عددهم (2893) خريجًا، كما دشّن سموه المرحلة الأولى من المدينة الجامعية الجديدة بحي المطرفية، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، وذلك بمسرح المدينة الجامعية بمدينة الجبيل الصناعية.

وقدّم سمو أمير المنطقة الشرقية التهنئة للطلاب الخريجين ولأسرهم، مثمنًا الجهود المبذولة لكل من أسهم في حصول هؤلاء الخريجين على المعارف والخبرات العلمية في تخصصاتهم، سائلًا الله تعالى للخريجين التوفيق وأن يسهموا بما يحملون من علم ومعرفة في نمو وتطور الوطن مع من سبقوهم من زملائهم.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة من عناية ورعاية خاصة للعلم والتنمية البشرية؛ إيمانًا بأن الاستثمار في أبناء الوطن سيعود بالخير والرفعة فهم من يصنعون المستقبل المشرق بعد توفيق الله.

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأستاذ بندر الخريف في كلمته خلال الحفل، أن جودة التعليم في كليات ومعاهد الجبيل الصناعية ومواءمته للتخصصات المطلوبة في سوق العمل جعل للخريجين النصيب الأكبر والحظ الأوفر في الحصول على الفرص الوظيفية، حيث بلغت نسبة الخريجين الحاصلين على وظائف 84% وهي الأعلى على مستوى الكليات والجامعات، حسب دراسة المرصد الوطني للعمل المعلنة عام 2023، كما أن متوسط الرواتب لخريجي الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل هي أعلى متوسط أجور إجمالي لكل الجامعات، في حين يُعد التعليم في كليات ومعاهد الجبيل الأعلى جاهزية في سوق العمل من بين 50 جامعة وكلية في المملكة، وذلك لما يوفره من تنوع تخصصي مواكب لسوق العمل وبما يزيد على سبع تخصصات.

وألقى مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور فادي الفياض كلمته أشاد فيها بجهود الإدارة العامة للتعليم بالجبيل، ونوه بدعم القيادة الحكيمة لبناء ورفعة هذا الوطن؛ ومن ثمار ذلك اختيار واعتماد مدينة الجبيل الصناعية كإحدى مدن التعلم على مستوى العالم من قبل اليونسكو؛ حيث ستستضيف الهيئة الملكية بالجبيل مؤتمرها السادس في شهر ديسمبر القادم لأول مره في الشرق الأوسط.

وألقيت كلمة الخريجين قدموا خلالها شكرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته الحفل ومشاركته فرحتهم، معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم ولقيادات الهيئة الملكية على الجهود المبذولة لدعم الحركة التعليمية للاستثمار في أبناء الوطن الغالي.

وفي الختام كرّم سمو الأمير سعود بن نايف 30 طالبًا من الطلبة الحاصلين على مراتب الشرف الأولى، كما كرم سموه الشركات الراعية للحفل