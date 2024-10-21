نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج "سخاء" يوقع مذكرة تفاهم مع "المهيدب الخيرية" لعلاج أورام الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع برنامج سخاء مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية، لبناء مركز وبيئة عمل متكاملة لعلاج أورام الأطفال، وذلك بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد.

وتهدف المذكرة إلى توفير بيئة علاجية متكاملة ومتخصصة للأطفال الذين يعانون من سرطان في الدم والغدد الليمفاوية والأورام الصلبة، إضافة لأورام الدماغ والأورام الخبيثة والحميدة، للمساهمة في تخفيف التوتر والعبء عن الأطفال وأسرهم وزيادة إمكانية استقبال عدد أكبر من المرضى من مختلف مناطق المملكة.

وتتمثل القيمة المضافة للمشروع، في رفع الطاقة الاستيعابية لخدمة عدد أكبر من المرضى في الوقت المناسب، عبر زيادة عدد عمليات زراعة نخاع العظم سنويًا بنسبة 100%، والتوسع في تقديم الخدمات لتشمل المرضى من مختلف مناطق المملكة وبعض دول الخليج.

ويأتي توقيع المذكرة ضمن فعاليات ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي حيث مثل في توقيعها من جانب برنامج سخاء الأمين العام المهندس عبدالله العسيري ومن طرف المؤسسة الرئيس التنفيذي سارة المهيدب، وتعد المذكرة جزءًا من مبادرات برنامج سخاء في توفير الدعم اللازم للبرامج التنموية التي تحقق أثرًا ملموسًا في المجتمع، وذلك من خلال تمكين الباذلين بالدعم اللازم في المجالات كافة.

ويأتي برنامج سخاء الذي انطلق بدعم كريم من القيادة الرشيدة – أيدها الله-، لتحقيق أثر ملموس للمساهمة في تنمية وتعظيم مشاركة المجتمع المدني وتطوير الفرص التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتوقع أن تبلغ حجم المشاريع المتوقعة 20 مليار ريال خلال 5 سنوات، وهي المدة المحددة للبرنامج