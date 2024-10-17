نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الأردنية تثمن قرار "اليونسكو" المتعلق بالقدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ثمنت الحكومة الأردنية اليوم تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 220 بالإجماع قرارًا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، "إن القرار طالب بوقف المحتل الإسرائيلي، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبارها لاغية وباطلة".

وأكد أن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة، مجددًا التأكيد على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.