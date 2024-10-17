نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت مساء اليوم منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر 2024 بالعاصمة الرياض، التي استمرت 9 أيام على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالرياض، بمشاركة 200 لاعب ولاعبه مثلوا 14 منتخبًا وتنافسوا على 17 منافسة.

وكرّم رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمرو الخرادلي، ورئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، أصحاب المراكز الأولى في البطولة وتكريم رؤساء المنتخبات المشاركة والحكام.

وتُوجت في منافسات البلياردو 9 كرات فردي سيدات البحرينية نهلة السني بالذهبية، فيما حصلت الكويتية فريحة سرور على الفضة، وأحرزت اللاعبتان السعودية لارا الزنان والمغربية هند بناني على البرونزية.

وفي منافسات البلياردو 10 كرات فردي سيدات، حصلت المغربية هند بناني على الذهبية، وحققت السعودية رولا عاشور على الفضة، وحصلت اللاعبتان عايشة بو هزاع من البحرين ومنال القلاف من الكويت على البرونزية.

وفي منافسات البلياردو 10 كرات فردي رجال، تُوُج الكويتي عبدالله العنزي بالذهبية، وحصل السعودي عبدالعزيز العمودي على الفضة، فيما أحرز الإماراتيان خالد الزرعوني ومحمود شريف على البرونز.

وفي منافسات البلياردو 9 كرات فردي رجال، حقق المركز الثالث والبرونز القطري بشار حسين والحزائري عقبة محمدي، وحصل البحريني حسين مروم على الفضة، وتوج الإماراتي محمود شريف بالذهب.

وفي منافسات البلياردو 9 كرات زوجي رجال، حصلت السعودية والبحرين على البرونز وحققت الإمارات الفضة، وتُوجت الكويت بالذهب.

وفي منافسات البلياردو 10 كرات زوجي، حصلت الأمارات والسعودية B على البرونز، فيما حققت السعودية A الفضة، وحققت البحرين الذهب.

وفي منافسات السنوكر 6 كرات، انتزع الإماراتي محمد شهاب الذهب، وحقق المصري ميناء ملاك الفضة، وحصل اللاعبان محمود الجوكر من الإمارات وحبيب صباح من البحرين على البرونز.

وفي منافسات السنوكر 15 كرة، حصد البحريني حبيب صباح الذهب، وحقق العراقي فراس كامل الفضة، وحصل العراقي علي جليل والمصري محمود الهويدي على البرونز