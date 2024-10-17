نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدينة المنورة تحتضن احتفال المملكة بيوم الأغذية العالمي للتوعية بأهمية الأمن الغذائي ودعم استدامة القطاع الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحتفل المملكة اليوم، بيوم الأغذية العالمي 2024م، الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام، بتنظيم معرض يستمر لمدة ثلاثة أيام في المدينة المنورة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف التوعية بأهمية الأمن الغذائي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي في المملكة.

ويهدف الاحتفال بيوم الأغذية العالمي إلى تسليط الضوء على جهود المملكة في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، والتعريف بأهمية الاستدامة الزراعية ودور الأنشطة الزراعية والحيوانية في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وقد شهد المعرض إبراز إسهامات المملكة في دعم الأنشطة الزراعية لتعزيز الإنتاج الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتعد الزراعة ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، ومن روافد الصادرات الوطنية لدول العالم، مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، بفضل دعم القيادة الرشيدة والجهود المتواصلة لتعزيز التنمية الزراعية والاقتصادية في المملكة.

بدورها، حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من الإنجازات المهمة للقطاع، منها المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي، وتنظيم وحوكمة القطاع، وتحسين معاييره لضمان استدامته، إضافة إلى دعم صحة الحيوان والنبات، وتنمية المناطق الريفية ودعم المزارعين، وتعزيز التحول الإلكتروني، مما أسهم في ارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي في المملكة إلى نحو (10.6) ملايين طن، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الأمن الغذائي.

وشهدت منطقة المدينة المنورة تطورًا ملحوظًا في القطاع الزراعي مدعومًا بإجمالي قيم اقتصادية تقدر بـ(6) مليارات ريال، حيث بلغ إجمالي إنتاج التمور في المنطقة (263) ألف طن، بقيمة اقتصادية تقدر بـملياري ريال. فيما بلغ إنتاج الدجاج اللاحم في المنطقة أكثر من (54) مليون دجاجة، بقيمة تقدر بـ(708) ملايين ريال، وإنتاج أكثر من (52) ألف طن من الخضروات المكشوفة بقيمة (158) مليون ريال، وأكثر من (24) ألف طن من الخضروات المحمية بقيمة (72) مليون ريال. كذلك بلغ إنتاج أكثر من (189) مليون بيضة، بقيمة (109) ملايين ريال، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من (46) ألف طن من الفواكه بقيمة تقدر بـ(198) مليون ريال، فيما بلغ إنتاج الاستزراع السمكي في المنطقة أكثر من (4) آلاف طن بقيمة تقدر بـ(48) مليون ريال.

كما بلغ عدد الماشية المباعة في المنطقة أكثر من (1.5) مليون رأس، بقيمة اقتصادية تقدر بملياري ريال، وتجاوز إنتاج البياض من بيض التفقيس أكثر من (12) مليون بيضة، بقيمة اقتصادية بلغت (11) مليون ريال. في وقت بلغ إجمالي عدد السجلات الزراعية المتطورة أكثر من (5) آلاف سجل، وإجمالي عدد الحيازات الزراعية أكثر من (29) ألف حيازة، وأكثر من (1.5) مليون رأس من الماشية المدعومة بأكثر من (107) ملايين ريال، وأكثر من (5.6) ملايين نخلة، وأكثر من (1.2) مليون شجرة مثمرة. كما بلغ إجمالي الدعم المقدم للمنطقة لعام 2023 حتى الربع الثاني من 2024م نحو (325.6) مليون ريال.

يذكر أن هذا التنوع الزراعي والحيواني الذي تشهده مناطق المملكة كافة يأتي في إطار جهود القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتعزيز وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030