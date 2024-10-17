6 متأهلين في نهائيات فنون القتال المختلطة

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أحمد جودة - القاهرة - حجز 6 لاعبين مقاعدهم في نهائيات 3 أوزان ببطولة فنون القتال المختلطة، ضمن دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، خلال المنافسات التي جرت اليوم في بوليفارد 4.

ويلتقي في نهائي وزن 61.2 كجم، معاز التدميري وسعود عامودي، ويتواجه في وزن 70.3 ناصر المطيري وبكر خميس، فيما يتقابل في نهائي وزن 83.3 عبدالعزيز بن معمر ومحمد أسوم.

وانتصر التدميري في نصف النهائي الذي أقيم اليوم، على منافسه سعد آل رايح، فيما كسب سعود عامدي نظيره مغير الفتني، وتجاوز ناصر المطيري نظيره مجد شاكر، وفاز بكر خميس على حسن نصار، وانتصر عبدالعزيز بن معمر على جمال عمر، وتأهل محمد أسوم على حساب عمر الظاهري