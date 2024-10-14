نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع بنسبة 30% … تداول سعر سهم الماجد للعود 2024 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زاد اهتمام الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بتداول سعر سهم شركة "الماجد للعود". مع زيادة كبيرة في معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة لمعرفة التفاصيل المرتبطة بهذا السهم. تم تداول الأسهم في السوق الرئيسية، حيث تبلغ قيمة رأس مال الشركة نحو 250 مليون ريال سعودي. في هذا المقال، نوضح أبرز المعلومات المتعلقة بتداول سهم الماجد للعود.

تداول سعر سهم الماجد للعود



بدأ تداول سهم الماجد للعود في السوق الرئيسية بالمملكة يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، تحت رمز التداول "4165" والرقم الدولي "SA164HF212H1". تم تحديد سعر السهم عند 94 ريالًا سعوديًا. وطرحت الشركة 7.5 مليون سهم، والتي تمثل 30% من قيمة رأس مال الشركة. استحوذت الجهات المشاركة على 80% من الأسهم المطروحة، بينما تم تخصيص 20% للأفراد.

أهم معلومات الشركة



تأسست شركة الماجد للعود قبل 42 عامًا، وتملك حاليًا 237 متجرًا في المملكة، بالإضافة إلى 49 فرعًا في دول الخليج. وقد أسسها ماجد بن علي بن عثمان الماجد. ارتفعت قيمة السهم بنسبة 30%، وسجلت الشركة هامش ربح بنسبة 66.6%.