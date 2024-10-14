نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد الاختبارات النهائية 1446 الفصل الأول وفق وزارة التعليم السعودية.. 10 إجازات مهمة خلال العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية امتحانات منتصف الفصل الأول للعام الدراسي 1446، تصدّر البحث عن موعد الاختبارات النهائية اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت وزارة التعليم السعودية تفاصيل مواعيد الاختبارات النهائية للفصل الأول، مؤكدة أنها ستبدأ يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 وتستمر حتى الخميس 7 نوفمبر، ما يتيح للطلاب الوقت الكافي للاستعداد النفسي والعلمي لهذه المرحلة الهامة.

جدول الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي 1446

وأكدت وزارة التعليم أن العام الدراسي الحالي يتضمن 71 يومًا من الإجازات الرسمية، تشمل الأعياد الوطنية والدينية وأيام العطلة الأسبوعية، بهدف تجديد نشاط الطلاب وتحفيزهم على العودة للدراسة بجدية؛ فيما يلي أهم الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي: