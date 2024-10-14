انت الأن تتابع خبر تمويلك بأمان.. فرصة الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل وبلا فوائد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل يُتيح للمستفيدين الحصول على تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتميز القرض بأنه يُمنح دون الحاجة لكفيل ودون فوائد، مما يجعله خيارًا مميزا للفئات ذات الدخل المحدود، يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسجلاً في برنامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر شروط أخرى تتعلق بالعمر والدخل، فترة سداد القرض تصل إلى 6 أشهر، مما يمنح الأسر فرصة لتنظيم ميزانيتها بشكل أفضل، يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية، مما يسهل عملية الحصول على التمويل.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي بشكل مبسط عبر موقع بنك التنمية:

زيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية.

اختيار “الخدمات الرقمية”.

ملء استمارة القرض بالمعلومات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب.

شروط قرض الضمان الاجتماعي

فيما يلي شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل، والتي تتضمن التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

العمر بين 25 و55 عامًا عند سداد آخر قسط.

التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي.

الراتب الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

وجود حساب بنكي لدى أحد البنوك المعتمدة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الضمان

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي تشمل:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم.

كشف حساب بنكي مختوم يوضح راتب المتقدم.

حساب بنكي ساري المفعول باسم المتقدم.

أهم مميزات قرض الضمان الاجتماعي

أهم مميزات قرض الضمان الاجتماعي تشتمل على التالي: