نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المركز الوطني" يقيم معرضًا تعريفيًا بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث بالمنطقة الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام المركز الوطني للعمليات الأمنية ممثلًا في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالمنطقة الشرقية معرضًا تعريفيًا وتوعويًا بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، وذلك بمقر أمانة المنطقة الشرقية بمدينة الدمام.

وهدف المعرض للتعريف بالخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها المركز للمواطنين والمقيمين والزائرين كافة عبر رقم الطوارئ الموحد (911).

يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالمنطقة الشرقية يخدم (13) محافظة، إضافة إلى مدينة الدمام، ووحّد عمل (29) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911)، ويعد أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.