نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا إغلاق طريق الهدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق إغلاق طريق الهدا بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول أمطار غزيرة ورعدية. ودعت السلطات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على سلامة مستخدمي الطريق، لتجنب أي مخاطر محتملة من تساقط الصخور أو الفيضانات الناجمة عن الأمطار.

وشددت القوات في بيانها، الذي نشر عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الإغلاق يشمل جميع المركبات والسيارات والشاحنات. وأهابت بالجميع متابعة التحديثات حول حالة الطرق عبر القنوات الرسمية، وعدم تجاهل التعليمات حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما حذرت السلطات من خطورة القيادة في ظل الظروف الجوية الحالية، داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة المتاحة والالتزام بالسرعات المحددة، حتى يُعاد فتح طريق الهدا بعد انتهاء حالة الطقس السيئة.