نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأمير سلطان تدشّن فعاليات الاحتفاء بالأسبوع العالمي للفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت جامعة الأمير سلطان بالتعاون مع وكالة الفضاء السعودية، فعاليات ومعرضًا تفاعليًا مصاحبًا؛ تزامنًا مع الأسبوع العالمي للفضاء، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد اليماني. وعضو قسم الملاحة الجوية والفضائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور دانييل وود، وعدد من منسوبي وطلبة الجامعة، والمهتمين بعالم الفضاء؛ بهدف استكشاف علوم الفضاء من خلال العروض المرئية والأفلام السينمائية، والمعرض التفاعلي المصاحب لرصد النجوم ومتابعة الأحداث الفلكية، والتعريف بعلوم الفضاء واستخداماته.

وأوضح الدكتور اليماني في كلمته، أن "يوم الفضاء" ليس مجرد حدود للإلهام، ولكن ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي وصنع السياسات، والجامعة تدُرك أهمية علوم الفضاء لمستقبل البشرية، مبينًا أن المملكة بفضل الله ثم الرؤية المستقبلية لقيادتها خطت خطوات كبيرة في مواءمة الجهود مع سباق الفضاء العالمي، حيث تسعى الجامعة إلى إطلاق كلية علوم الفضاء والطيران بمنهج ورؤية لجيل قادم من قادة الفضاء والمبتكرين.

وقال: "إن جهودنا الأخيرة في تكنولوجيا الفضاء ستسهم في تحقيق رؤية 2030 بمجال الفضاء من خلال توسيع دورنا في الأبحاث والابتكار الفضائي؛ لمستقبل أكثر إشراقًا ليس فقط للمملكة العربية السعودية، ولكن للعالم بأسره.

من جانبها كشفت الدكتورة دانييل عن فرص تطوير مستقبل صناعة الفضاء وكيفية عمل واستخدام صناعة التقنية الفضائية، إضافة إلى كيفية استدامة الفضاء والحفاظ عليه مع استدامة كوكب الأرض والمشاريع القائمة حاليًّا على استخدام الفضاء.

ومن ضمن الفعاليات المصاحبة، عُقدت جلسة حوارية حول التشريعات القانونية في الفضاء، ومبادرة المملكة العربية السعودية وريادتها في العالم بهذا المجال، وذلك بمشاركة الدكتور أولغا فولنسكايا أستاذ قانون الفضاء في الجامعة، والمدير العام لمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الدكتور سامي الحميدي، ورئيس قطاع الاستكشاف والعلوم في وكالة الفضاء السعودية المهندس أحمد الغفيلي، ومدير تطوير الأعمال من شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) الدكتور إبراهيم الحميداني