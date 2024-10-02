نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرع وزارة الصحة بمنطقة تبوك يستضيف ملتقى الاستثمار الصحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استضاف فرع وزارة الصحة بمنطقة تبوك، اليوم بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنطقة ملتقى الاستثمار الصحي تحت شعار "استثمر في الصحة"، بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ومدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة، والمستثمرين في القطاع الصحي بالمنطقة.

وتم خلال الملتقى، عقد ورشة ولقاء مفتوح هدف إلى تحفيز الاستثمار في الخدمات الصحية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين.

ونوه الدكتور العمر بأهمية عقد مثل هذه الملتقيات التي تهتم في تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي ودوره في التحول الصحي وتماشيه مع رؤية المملكة 2030، متحدثًا عن رسالة الوزارة في تشجيع المستثمرين بمجال الاستثمارات الصحية وتطويرها وفق أعلى المعايير، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمستفيدين، وعن الكثير من الفرص الاستثمارية في المرحلة المقبلة.

بدوره أبان مدير فرع الوزارة بالمنطقة مزايا وفرص الاستثمار بمنطقة تبوك، مقدمًا عرضًا مرئيًا عن مدى أهمية المنطقة، والمميزات النسبية التي تتسم بها في هذا المجال