"الشؤون الإسلامية" تنظّم الدورة الشرعية الخامسة المكثفة للدعاة والأئمة في إندونيسيا

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أحمد جودة - القاهرة - نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية إندونيسيا، اليوم، الدورة الشرعية الخامسة المكثفة للدعاة والأئمة في العاصمة جاكرتا التي تنظمها الملحقية الدينية بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية.

واشتملت الدورة على كلمة للملحق الديني بسفارة المملكة بإندونيسيا أحمد الحازمي، ثم انطلقت الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف 100 مشارك.

وتأتي الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية بهدف نشر العلم الشرعي الصحيح وفق منهج الوسطية والاعتدال، وإبراز رسالة المملكة السامية في بيان سماحة الإسلام، ونبذ الغلو والتطرف