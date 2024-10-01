نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية متنوعة في مديرية موزع بمحافظة تعز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 370 حقيبة إيوائية و100 خيمة في مديرية موزع بمحافظة تعز، استفاد منها 2.220 فردًا بواقع 370 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها