"الصادرات السعودية" تشارك في معرض "سيراه" بنسخته العربية

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أحمد جودة - القاهرة -

تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بصفتها راعيًا إستراتيجيًا في معرض "سيراه" بنسخته العربية، الذي يُعقد في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويجمع هذا المعرض نخبة من الخبراء والعلامات التجارية الرائدة في مجال المنتجات الغذائية ومعداتها، ويستضيف أكثر من 200 جهة عارضة، ما يجعله منصة مهمة لاستقطاب الشركات الوطنية لعرض منتجاتها والاستفادة من خدمات وبرامج "الصادرات السعودية"، وإيجاد فرص جديدة تعزز وصول المنتجات الغذائية السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وتأتي مشاركة "الصادرات السعودية" بجناح في المعرض؛ بهدف التعريف بالهيئة وخدماتها ورفع الوعي بالتصدير لدى الشركات المشاركة في المعرض وزوّاره، واستثمار الفرص المتاحة خلال المعرض لعقد الشراكات ومذكرات التفاهم في سبيل تنمية قطاع التصدير في المملكة، إضافةً إلى طرح نظرة شمولية عن التصدير وأهميته في تنمية الأعمال خلال الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة للمعرض.

كما تعتزم الهيئة جذب المستوردين العالميين المشاركين في المعرض للتسجيل والاستفادة من خدمة "استورد من السعودية"، الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا ضمن مستهدفاتها الإستراتيجية الرامية إلى ربط المصدرين السعوديين بالمشترين المحتملين الدوليين، وتتمثل هذه الخدمة في تقديم بيانات ومعلومات حول الشركات والمصانع الوطنية ومنتجاتها إلى المستوردين العالميين، ما يسهم في تعزيز الثقة وزيادة الطلب على المنتجات السعودية.

يشار إلى أهمية قطاع منتجات صناعة الأغذية ودوره المحوري في دعم الصادرات غير النفطية. وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% بحلول عام 2030، تواصل هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودها لدعم المصدرين السعوديين وتعزيز تواجد المنتجات السعودية الغذائية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية