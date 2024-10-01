نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأميرة نورة تختتم برنامج "الرخصة المهنية التربوية العامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج "الرخصة المهنية التربوية العامة"، الذي استهدف إعداد المعلمين والمعلمات، والمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، وطالبات وخريجات الجامعة من التخصصات التربوية؛ للحصول على الرخصة المهنية التربوية العامة.

واستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أسابيع، متضمنًا (11) ورشة عمل، ووحدات تدريبية نُفذت عن بُعد عبر منصة نورة؛ بالتركيز على محاور ومعايير عدة من بينها: الالتزام بالقيم وأخلاقيات المهنة، والتطوير المهني المستمر، والتفاعل المهني مع التربويين والمجتمع، والإلمام بالمهارات اللغوية، والإلمام بالمهارات الكمية، ونظريات التعلُّم، والمعرفة بطرق التدريس العامة، وتهيئة بيئات التعلُّم التفاعلية والداعمة للمتعلم.

وأسهم البرنامج التدريبي في تحفيز وتطوير خبرات المتدربين والمتدربات تجاه متطلبات اجتياز اختبار الرخصة المهنية التربوية العامة، مع منح شهادة معتمدة من جامعة الأميرة نورة بواقع 50 ساعة تدريبية لكل من يجتاز البرنامج بنسبة 80%.

وأوضحت وكيلة الشؤون الأكاديمية بكلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة انتصار المقرن؛ أنَّ البرنامج التدريبي تميَّز بكونه، فيما أطلقت كلية التربية والتنمية البشرية ممثلة بوكالة الشؤون الأكاديمية، برنامج: الرخصة المهنية التربوية العامة (عن بعد عبر منصة نورة)، وهو مرخص من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وشامل لجميع المعايير وأساليب التعلُّم، بما تضمَّنه من لقاءات مباشرة عبر الفصول الافتراضية، ومحتويات نصية وتفاعلية، وما يزيد عن 500 سؤال محاك لأسئلة اختبارات الرخصة المهنية التربوية العامة، إضافة إلى تقديمه من قِبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات المناهج وطرق التدريس، وعلم النفس، والتربية الخاصة