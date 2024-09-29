نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «فخور» لتطوير الخريجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع بدء التسجيل في النسخة الثانية من برنامج «فخور» لتطوير الخريجين، الذي يستهدف استقطاب الكفاءات السعودية الشابة من الجنسين لشغل الوظائف المدنية (غير العسكرية).

ويتيح البرنامج فرصة الانضمام لحملة درجتي البكالوريوس والماجستير، بهدف تطوير مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة لتعزيز استثمارها في الكفاءات الوطنية والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال استقطاب أفضل المواهب.