نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء بـ "GEN Z": البحث العلمى يسهم فى إيجاد أفكار ترتكز عليها دول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته البالغة بحضوره لبرنامج (Gen Z)، وقال إنه فور دخوله للقاعة ومشاهدته للشباب المتواجدين شعر بطاقة إيجابية، مؤكدًا على أن الميزة الهائلة فى مصر، تكمن فى القوة الناعمة للشباب، وتابع "كلما التقيت مسئولين دوليين أكدوا أن مصر تتمتع بميزة فى قوتها الناعمة".

وأشار مدبولى إلى أن فكرة البرنامج رائعة، وأن ريادة الأعمال والبحث العلمى والابتكار تسهم فى إيجاد أفكار ترتكز عليها دول مختلفة، لافتًا إلى أن الحكومة فى تشكيلها الأخير تضم مجموعة وزارية لريادة الأعمال.

يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامى أحمد فايق عبر قناة "DMC"، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك فى المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و50 مليونًا من صندوق تحيا مصر، ويشارك فى لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الاعمال وأصحاب الشركات الكبرى، ومنهم فريدة خميس وطارق كامل ومحمد شلباية وأحمد شلبى والمهندس هانى عازر والدكتور سامح سعد.