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أحمد جودة - القاهرة - الذهب في مصر يواصل استقراره وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات عالميًا: هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟

الذهب في مصر يواصل استقراره وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات عالميًا: هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟.. تواصل أسعار الذهب اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في مصر حالة من الاستقرار بعد موجة ارتفاعات شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوازي مع حركة أسعار الذهب عالميًا. يعتبر الذهب من الأعيرة المختلفة أحد أهم الملاذات الآمنة التي يعتمد عليها المواطنون والمستثمرون في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

الذهب عيار 21: مزيج من القيمة والجودة

الذهب في مصر يواصل استقراره وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات عالميًا: هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟

سجل الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا بين المصريين، سعر 3595 جنيهًا للبيع و3575 جنيهًا للشراء. يعود تفضيل المصريين لهذا العيار إلى التوازن الذي يقدمه بين القيمة الاقتصادية والجودة، مما يجعله الاختيار المفضل للعائلات المصرية سواء عند البيع أو الشراء.

الذهب عيار 24: أعلى درجات النقاء

أما الذهب عيار 24، المعروف بنقاوته العالية، فقد سجل سعر 4108 جنيهًا للبيع و4085 جنيهًا للشراء. يعتبر هذا العيار الأكثر مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن أعلى درجات الجودة والقيمة، وهو شائع بين من يسعون لاستثمار طويل الأجل.

الذهب عيار 18: الخيار الاقتصادي

على الجانب الآخر، يُعد الذهب عيار 18 الأكثر جاذبية لمن يرغبون في اقتناء الذهب بميزانية محدودة. سجل سعره 3081 جنيهًا للبيع و3064 جنيهًا للشراء. يُفضل هذا العيار العديد من الأسر والشباب، خاصة للزواج أو كهدية ذات طابع اقتصادي.

نظرة مستقبلية على أسعار الذهب

بعد سلسلة من الارتفاعات الأخيرة، استقرت أسعار الذهب عالميًا وسط توقعات الخبراء بمواصلة هذا الاتجاه الصعودي في الفترة المقبلة. يعود ذلك بشكل كبير إلى استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، والتأثيرات المستمرة للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

تعتبر التحليلات الاقتصادية أن الذهب سيظل خيارًا محوريًا للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على قيمة أصولهم في ظل حالة عدم اليقين العالمية. هذا التوجه يعزز من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهور القادمة، مما يجعل من المعدن الأصفر خيارًا جذابًا ومفضلًا للاستثمار.