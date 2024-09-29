انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يرتفع بشكل كبير امام الجنيه المصري اليوم الاحد 29 سبتمبر بالسوق السوداء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، يظل سعر الريال السعودي في السوق السوداء موضوعا ذا أهمية كبيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. يسعى الكثيرون لمتابعة أسعار العملات المختلفة، خاصة في ظل التغيرات التي قد تؤثر على قدرتهم الشرائية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليوم الأحد 29 سبتمبر 2024.
الريال السعودي يرتفع بشكل كبير امام الجنيه المصري
- يعتبر سعر الريال السعودي في السوق السوداء من المواضيع الأكثر اهتماما بين المواطنين، وخاصة المقيمين في المملكة العربية السعودية. اليوم، 29 سبتمبر 2024، نقدم لكم تفاصيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.
أسعار الريال السعودي في السوق السوداء
- 1 ريال سعودي يبلغ 13 جنيه مصري
- 5 ريال سعودي يبلغ 64 جنيه مصري
- 10 ريال سعودي يبلغ 128 جنيه مصري
- 25 ريال سعودي يبلغ 319 جنيه مصري
- 50 ريال سعودي يبلغ 638 جنيه مصري
- 100 ريال سعودي يبلغ 1,275 جنيه مصري
- 500 ريال سعودي يبلغ 6,375 جنيه مصري
- 1,000 ريال سعودي يبلغ 12,750 جنيه مصري
- 5,000 ريال سعودي يبلغ 63,750 جنيه مصري
- 10,000 ريال سعودي يبلغ 127,500 جنيه مصري
أسعار الريال السعودي في البنك المركزي
أما بالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم:
- 1 ريال سعودي يبلغ 13 جنيه مصري
- 5 ريال سعودي يبلغ 65 جنيه مصري
- 10 ريال سعودي يبلغ 130 جنيه مصري
- 25 ريال سعودي يبلغ 325 جنيه مصري
- 50 ريال سعودي يبلغ 649 جنيه مصري
- 100 ريال سعودي يبلغ 1,298 جنيه مصري
- 500 ريال سعودي يبلغ 6,490 جنيه مصري
- 1,000 ريال سعودي يبلغ 12,980 جنيه مصري
- 5,000 ريال سعودي يبلغ 64,900 جنيه مصري
- 10,000 ريال سعودي يبلغ 129,800 جنيه مصري