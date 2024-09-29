انت الأن تتابع خبر الريال السعودي يرتفع بشكل كبير امام الجنيه المصري اليوم الاحد 29 سبتمبر بالسوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، يظل سعر الريال السعودي في السوق السوداء موضوعا ذا أهمية كبيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. يسعى الكثيرون لمتابعة أسعار العملات المختلفة، خاصة في ظل التغيرات التي قد تؤثر على قدرتهم الشرائية. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليوم الأحد 29 سبتمبر 2024.

الريال السعودي يرتفع بشكل كبير امام الجنيه المصري

يعتبر سعر الريال السعودي في السوق السوداء من المواضيع الأكثر اهتماما بين المواطنين، وخاصة المقيمين في المملكة العربية السعودية. اليوم، 29 سبتمبر 2024، نقدم لكم تفاصيل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

أسعار الريال السعودي في السوق السوداء

1 ريال سعودي يبلغ 13 جنيه مصري

5 ريال سعودي يبلغ 64 جنيه مصري

10 ريال سعودي يبلغ 128 جنيه مصري

25 ريال سعودي يبلغ 319 جنيه مصري

50 ريال سعودي يبلغ 638 جنيه مصري

100 ريال سعودي يبلغ 1,275 جنيه مصري

500 ريال سعودي يبلغ 6,375 جنيه مصري

1,000 ريال سعودي يبلغ 12,750 جنيه مصري

5,000 ريال سعودي يبلغ 63,750 جنيه مصري

10,000 ريال سعودي يبلغ 127,500 جنيه مصري

أسعار الريال السعودي في البنك المركزي

أما بالنسبة لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم: