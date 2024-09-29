أجمل قصائد.. شعر اليوم الوطني السعودي 94 قصير تويتر وسناب شات

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رياض - احمد صلاح - نقدم لكم الآن شعر عن اليوم الوطني 94، حيث اعتادت المنطقة العربية منذ قديم الأزل على الشعر والقصائد خلال الاحتفالات، وتحافظ المملكة العربية السعودية على تلك العادة سنوياً خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي كل عام، ويبحث الكثير من المواطنين عن أبيات شعر طويلة وقصيرة من أجل مشاركتها مع من يحبون، وخلال تلك المقالة سنوفر لكم بعض أبيات الشعر الخاصة بمدح الوطن في يوم تأسيسه باللغة العربية وباللهجة السعودية.

شعر اليوم الوطني 94

تحتفل اليوم الاثنين المملكة العربية السعودية بعيد تأسيسها، حيث تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة وبالتسمية الجديدة سنوياً خلال يوم 23 سبتمبر من كل عام، حيث أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود مرسوماً يوم 17 جمادي الأول من العام 1351 هجرياً الموافق 23 سبتمبر 1932 ميلادياً يقضي بتحويل أسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلي المملكة العربية السعودية.

شعر بمناسبة اليوم الوطني 94

يعد الشعر العربي من هوية المملكة العربية السعودية ومنطقة شبه الجزيرة العربية بشكل عام، ولا زالت المملكة تحتفظ بتلك الهوية، حيث للشعر والأبيات الشعرية مساحة كبيرة خلال احتفالات المملكة باليوم الوطني، حيث مر على المملكة العديد من أشهر شعراء العرب، الذين قاموا بتدوين عدد ليس قليلاً من الأبيات في مدح الوطن والمملكة وقادتها.

أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام .. وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام .. الناس تشهد لي ويشهد جهادي

دستوري القرآن قانون ونظام .. وسنة نبي الله لنا خير هادي

امشي على الدنيا وأنا رافع الهام .. وافخر على العالم وأنا اجْني حصادي

إذا تأخّر بعضهم رحت قدّام .. وإذا توارى خايفٍ قمت بادي

إن جيت ساحات الوغَى صرت قدّام .. وان صرت بلْحالي فلانيب عادَي

واظهر على غيري إذا صرت بزْحام .. عقيد قومٍ بالطّبيعة ريادي

شعر عن اليوم الوطني قصير

إليكم بعض من أشهر أبيات الشعر والقصائد بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، ويمكنكم اختيار أي منها لمشاركتها مع من تحبون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة :