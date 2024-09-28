انت الأن تتابع خبر اتفرج بالفيديو : النصر يحسم المواجهة أمام الوحدة بفوز ساحق بهدفين دون رد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حقق نادي النصر فوزا مستحقا على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة جرت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن. هذا الانتصار يعكس قوة النصر في البطولة ويعزز آماله في المنافسة على المراكز الأولى.
النصر يحسم المواجهة أمام الوحدة بفوز ساحق بهدفين دون رد
- واصل نادي النصر سلسلة انتصاراته في دوري روشن بعد فوزه على الوحدة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة.
- في الشوط الأول، افتتح أنجيلو جابرييل التسجيل للنصر في الدقيقة 41، مما منح الفريق دفعة معنوية. ومع انطلاق الشوط الثاني، أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 56، ليعزز تقدم فريقه.
- كما شهدت المباراة طرد وليد باخوشين، لاعب الوحدة، في الدقيقة 89، مما زاد من صعوبة الوضع للفريق الضيف.
- بهذا الانتصار رفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر الذي يملك 12 نقطة. في المقابل، بقي رصيد الوحدة عند 4 نقاط، ليكون في المركز الرابع عشر، مما يعكس التحديات التي يواجهها الفريق في الفترة الحالية.