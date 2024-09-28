اتفرج بالفيديو : النصر يحسم المواجهة أمام الوحدة بفوز ساحق بهدفين دون رد

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رياض - احمد صلاح - حقق نادي النصر فوزا مستحقا على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة جرت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن. هذا الانتصار يعكس قوة النصر في البطولة ويعزز آماله في المنافسة على المراكز الأولى.

النصر يحسم المواجهة أمام الوحدة بفوز ساحق بهدفين دون رد