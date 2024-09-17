نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سابك" توقع اتفاقية مع "معادن" لبيع حصتها في شركة "ألبا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة (سابك) عن توقيع اتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لبيع حصتها البالغة 20.62% في شركة ألومنيوم البحرين (ألبا).

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة المتحصّلات من البيع ما بين 3،624 مليون ريال سعودي إلى 3،974 مليون ريال سعودي تقريبًا، (أي ما يعادل قيمة تتراوح مابين 363 مليون دينار بحريني إلى 398 مليون دينار بحريني ).

ويتوقف إتمام هذه الصفقة على الحصول على الموافقات التنظيمية كافة من قبل الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، واستيفاء الشروط الواردة في اتفاقية شراء الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه: "نقدر شراكتنا المثمرة مع شركة (ألبا)، التي أسهمت بشكل كبير في نمو (سابك) على مر السنين، وستكون "سابك" -عند إتمام هذه الصفقة- في موقع يمكّنها من تعزيز إستراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات، فضلًا عن دعم الجهود الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "عند اكتمال الصفقة ستتمكن (سابك) من تطوير باقة منتجاتها، والتركيز على مجالات أعمالها الأساسية، وستدفع مسيرة نموها قدمًا في صناعة الكيماويات، كما ستسهم في دفع جهود الشركة لتحقيق عائدات أفضل وإعادة تخصيص رأس المال بصورة تُمكنها من اغتنام الفرص ذات هوامش الأرباح الأعلى