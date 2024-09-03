نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة لطيفة كريمة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وأخت الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديوان الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

واختتم البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".