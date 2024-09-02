موعد صرف دفعة سبتمبر من حساب المواطن لعام 1446

أحمد جودة - القاهرة - وفقاً لبيان وزارة الموارد

مع بدء كل شهر، تتزايد الأسئلة حول موعد صرف دعم حساب المواطن، حيث يسعى المستفيدون والمتقدمون للحصول على الدعم إلى معرفة توقيت صرفه. عادةً ما يكون صرف الدعم في نهاية الأيام العشرة الأولى من الشهر. في حال صادف موعد الصرف عطلة رسمية، يتم تأجيل الصرف ويُعلن عنه بعد التأجيل من قِبل وزارة الموارد البشرية.

صرف حساب المواطن

تستقبل وزارة الموارد البشرية العديد من الطلبات من المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم حساب المواطن، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتأثيرات جائحة كورونا. يساعد هذا الدعم المادي في تحسين الوضع المالي للمستفيدين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع ذلك، يتم صرف الدعم بعد دراسة دقيقة لحالة المتقدم والتأكد من استحقاقه. يُوقف الدعم إذا ثبت عدم الحاجة أو في حال مخالفة الشروط، مثل:

عدم تحديث البيانات بشكل منتظم.

امتلاك المستفيد لعقارات دون الإبلاغ عنها.

وجود مصدر دخل ثابت دون توضيح.

بقاء المستفيد خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.

موعد صرف دفعة سبتمبر

ترتفع التساؤلات حول توقيت صرف دفعة سبتمبر من حساب المواطن. من المتوقع أن يتم الصرف في العاشر من سبتمبر، أي بعد أيام قليلة من الآن، وفقًا لما هو مقرر.