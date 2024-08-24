انت الأن تتابع خبر اقض أمتع الأوقات الرائعة في جزيرة المرجان بالدمام في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تزخر المملكة العربية السعودية بالكثير من المعالم السياحية والأثرية التي تجعلها مقصدا للسياح من مختلف الدول، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على جزيرة المرجان بالدمام التي تعتبر أول جزيرة اصطناعية بالمملكة وتقع على بعد 1800 كيلو متر مربع من كورنيش الدمام علاوة على تميزها بالمناظر الجميلة الخلابة وإطلالتها المتميزة على البحر التي يمكن من خلالها رؤية الأمواج في شكل لا مثيل له.

الأنشطة المتنوعة في جزيرة المرجان بالدمام

نسلط الضوء في هذه الأسطر على أبرز الأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها عند الذهاب للجزيرة كما يلي:-

ركوب الدراجات الهوائية في الأماكن المحددة لها.

زيارة منارة العمدة من خلال الاستمتاع بالمنظر البانورامي الرائع على الكورنيش ورؤية شواطئ الدمام في كافة الأوقات سواء بالليل أو بالنهار.

ممارسة الرياضات المتنوعة الموجودة.

ممارسة الصيد على ضفاف الجزيرة.