انت الأن تتابع خبر متى يكون المستفيدون مؤهلين للحصول على الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن؟ دليل كامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية العديد من الاستفسارات حول موعد صرف الدعم المالي للدفعة الجديدة في برنامج حساب المواطن، والتي تعتبر دفعة سبتمبر 2024م، وهي الدفعة رقم 82 منذ انطلاق البرنامج في عام 2017م.

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تقديم الدعم المالي للأسر السعودية لمساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة.

موعد صرف دفعة سبتمبر 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دفعة سبتمبر 2024 من دعم حساب المواطن سيتم صرفها في يوم الثلاثاء، الموافق 10 سبتمبر 2024م. أكدت الوزارة أن هذا الموعد ثابت ولن يتغير، على عكس بعض الشائعات التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار.

يصرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في حالة تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، قد يتم تقديم أو تأجيل الصرف لتجنب التداخل مع العطلات. سيتم إخطار المستفيدين بأي تغييرات محتملة في مواعيد الصرف لضمان وصول الدعم في الوقت المناسب.

كيفية حساب قيمة دعم حساب المواطن

قيمة الدعم المالي في برنامج حساب المواطن تعتمد على عدة عوامل، منها دخل الأسرة، عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم. تختلف قيمة الدعم من شخص لآخر بناءً على هذه المعايير. يمكن للمستفيدين حساب قيمة الدعم المستحق باستخدام الحاسبة التقديرية عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة حساب المواطن الإلكترونية: انتقل إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك الشخصي. إذا لم يكن لديك حساب، يمكنك إنشاء واحد جديد.

الوصول إلى الحاسبة التقديرية: من الصفحة الرئيسية، ابحث عن أيقونة "الحاسبة التقديرية" وانقر عليها.

إدخال البيانات: أدخل البيانات المطلوبة في الحاسبة، مثل دخل الأسرة، عدد الأفراد في الأسرة، وأعمارهم.

حساب الدعم: انقر على زر "احسب" للحصول على تقدير قيمة الدعم المستحق لك.