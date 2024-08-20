دليل التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني: خطوات وشروط الاشتراك في المزايدة 1446 بعد التحديث

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رياض - احمد صلاح - أعلن المرور السعودي في يوم السبت، 17 أغسطس 2024، عن بدء مزاد اللوحات الإلكتروني الذي سيعقد عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. هذا المزاد يوفر فرصة للأفراد الراغبين في اقتناء اللوحات المميزة بأسلوب رقمي يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.

المزاد سيبدأ يوم الأحد 18 أغسطس 2024 وينتهي يوم الاثنين، 19 أغسطس 2024، ويتيح للمهتمين بالمشاركة الحصول على لوحات سيارات مميزة بطريقة إلكترونية ومباشرة.

خطوات التسجيل في المزاد الإلكتروني

للاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات التالية عبر منصة أبشر:

الدخول إلى منصة أبشر: قم بزيارة موقع أبشر للخدمات الإلكترونية على الإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك. إذا لم يكن لديك حساب، يجب عليك إنشاء حساب جديد أولا.

قم بزيارة موقع أبشر للخدمات الإلكترونية على الإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك. إذا لم يكن لديك حساب، يجب عليك إنشاء حساب جديد أولا. اختيار خدمات: بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم خدماتي على لوحة التحكم الرئيسية.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قسم خدماتي على لوحة التحكم الرئيسية. اختيار المرور: من قائمة خدماتي، اختر المرور لتصفح خدمات إدارة المرور.

من قائمة خدماتي، اختر المرور لتصفح خدمات إدارة المرور. تحديد خدمة "مزاد اللوحات": ابحث عن خيار "مزاد اللوحات" في قائمة الخدمات المتاحة. انقر على هذا الخيار للوصول إلى واجهة المزاد.

ابحث عن خيار "مزاد اللوحات" في قائمة الخدمات المتاحة. انقر على هذا الخيار للوصول إلى واجهة المزاد. التسجيل والمشاركة: اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للتسجيل في المزاد واختيار اللوحات التي ترغب في التقدم عليها.

الاستفسار عن مركبة محجوزة

إذا كنت بحاجة إلى معرفة معلومات عن مركبة محجوزة، يمكنك الاستعلام عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر: سجل الدخول إلى حسابك في منصة أبشر.

سجل الدخول إلى حسابك في منصة أبشر. اختيار "خدمات المركبات": من القائمة الرئيسية، اختر "خدمات المركبات".

من القائمة الرئيسية، اختر "خدمات المركبات". النقر على "الاستعلامات": اذهب إلى قسم "الاستعلامات" لعرض خيارات الاستعلام المختلفة.

اذهب إلى قسم "الاستعلامات" لعرض خيارات الاستعلام المختلفة. اختيار "استعلام المركبات المحجوزة": ا ختر هذا الخيار لعرض تفاصيل المركبات المحجوزة، وستظهر لك كافة المعلومات المتعلقة بحجز المركبة، مثل اسم صاحبها، موقعها، وتاريخ الحجز.

شروط الاشتراك في المزاد الإلكتروني

تحدد الإدارة العامة للمرور السعودي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للمشاركة في المزاد الإلكتروني:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويملك إقامة دائمة في المملكة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويملك إقامة دائمة في المملكة. رخصة القيادة: يتطلب الأمر أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول، وأن تكون خالية من أي إيقاف سابق.

يتطلب الأمر أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية المفعول، وأن تكون خالية من أي إيقاف سابق. العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل لضمان الأهلية القانونية للمشاركة في المزاد.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل لضمان الأهلية القانونية للمشاركة في المزاد. الحساب البنكي: يلزم وجود حساب بنكي نشط لدى المتقدم لتسوية أي معاملات مالية متعلقة بالمزاد.

يلزم وجود حساب بنكي نشط لدى المتقدم لتسوية أي معاملات مالية متعلقة بالمزاد. الموافقة على الشروط: يجب على المتقدم الموافقة على شروط المزاد والإجراءات المحددة لضمان سير العملية بسلاسة.

أهمية المزاد الإلكتروني