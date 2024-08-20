تعرف على قيمة دعم الحقيبة المدرسية للعام 1446 بالسعودية ومقدار الدعم المخصص لطفلك

انت الأن تتابع خبرتعرف على قيمة دعم الحقيبة المدرسية للعام 1446 بالسعودية ومقدار الدعم المخصص لطفلك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية يبحث الكثير من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي عن تفاصيل دعم الحقيبة المدرسية للعام 1446.

وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن معلومات هامة تتعلق بقيمة هذا الدعم وموعد صرفه، مما يساعد الأسر على الاستعداد للعام الدراسي بشكل أفضل. في هذا المقال، سنستعرض قيمة الدعم، تاريخ إيداعه، والشروط اللازمة للحصول عليه.

تعرف على قيمة دعم الحقيبة المدرسية للعام 1446 بالسعودية

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي يوافق 18 أغسطس 2024 (11 صفر 1446 هجري)، يترقب العديد من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي معرفة قيمة دعم الحقيبة المدرسية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التفاصيل المتعلقة بهذا الدعم بما في ذلك موعد صرفه وقيمته، فضلا عن الشروط اللازمة للحصول عليه.

موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446

حددت الوزارة أن موعد إيداع دعم الحقيبة المدرسية 1446 سيكون يوم 14 صفر 1446 هجري، الموافق 18 أغسطس 2024 ميلادي، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

قيمة دعم الحقيبة المدرسية

كشفت الوزارة أن الدعم المقدم سيكون بمقدار 84 ريال سعودي لكل طالب. وللأسر التي لديها 3 أبناء، سيتم صرف 240 ريال سعودي، بينما الأسر التي تضم 4 أبناء ستتلقى دعما قدره 320 ريال سعودي.

شروط استحقاق الدعم

للحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1446 يجب توافر الشروط التالية:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

تقديم الأوراق الرسمية التي تثبت استحقاق الطالب للدعم.

أن يكون الطالب مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.

أن يكون الطالب من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

أن يكون عمر الطالب بين 6 و18 عاما.