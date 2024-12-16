خطوات التقديم على طلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور وشروط 1446

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الرياض - أحمد صلاح - بعدما قامت الإدارة العامة للمرور التابعة إلى الحكومة السعودية بالإعلان عن أنه يمكن التقدم بطلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور بشكل إلكتروني وهناك عمليات بحث كثيرة من أجل معرفة الخطوات التي تتبع من أجل التقدم بطلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور بشكل صحيح، خاصًة لأن إدارة المرور السعودية وضعت متطلبات من أجل الموافقة على هذه النوعية من الطلبات والتي شددت إلى ضرورة أن تكون متوفرة بالكامل في مقدم الطلب دون أن يكون هناك فقد ولو شرط واحد بها.

طلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور

هذه الخدمة متوفرة ضمن الخدمات التى توفرها منصة أبشر، وتتمثل خطوات هذه العملية في الآتي:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكتروني كتابة اسم الحساب وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

كتابة رمز التحقق في المكان المخصص.

اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم خدماتي.

ينقر المستخدم بعد ذلك على خدمات إدارة المرور.

يختار تمديد مهلة سداد مخالفات المرور.

ظهور تفاصيل المخالفات المتاح لها التقدم بطلب تمديد بخصوصها.

تحديد المخالفة التي يراد إجراء تمديد لها.

كتابة البيانات في الأماكن المحددة.

يختار المستخدم تمديد المهلة.

ومن ثم الضغط على تأكيد طلب تمديد المهلة.

شروط الموافقة على طلب تمديد مهلة سداد المخالفات 2024

ادارة المرور السعودية قامت بايضاح الشروط والضوابط الخاصة بالموافقة على طلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: